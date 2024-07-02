Маск обвинил Харрис во лжи из-за слов о Трампе и абортах

Владелец X Илон Маск обвинил вице-президента США Камалу Харрис во лжи из-за ее поста в соцсети о том, что Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах запретит аборты в стране.

О том, что Трамп собирается предпринять этот шаг, Харрис написала 30 июня, пообещав, что действующий президент Джо Байден и она сама этого не допустят. «Когда политики или хотя бы стажеры, ведущие их аккаунты, поймут, что ложь на этой платформе больше не работает?», — написал Маск в комментарии к твиту.

В другом посте предприниматель добавил: «Он [Трамп] ясно сказал во время дебатов, что не будет делать этого».

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня. Действующий президент пообещал, что в случае переизбрания он лишит штаты права запрещать аборты, подчеркнув, что этот вопрос должен решаться между женщиной и врачом. Трамп заявил, что в этом случае появится возможность «отнимать жизнь на девятом месяце». Как отметило NBC News, фактчекеры пришли к выводу, что это утверждение Трампа не соответствует действительности.

Организатором дебатов выступил CNN. 67% зрителей присудили победу Трампу, действующего главу государства поддержали 33% респондентов. Демократы после их окончания опубликовали в X (Twitter) пост с фотографией Байдена и назвали его победителем, Маск прокомментировал этот пост словом «Лол».