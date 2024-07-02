Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

Лантратова: законопроект об отмене ЕГЭ рассмотрят в Госдуме в октябре

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в октябре, сообщила «РИА Новости» первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», — рассказала Лантратова.

В июне депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

Авторы инициативы напомнили, что ЕГЭ ввели в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов «в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей». Однако, по мнению авторов проекта, ожидаемых результатов это не приносит.

В пояснительной записке уточнили, что необходимость дополнительных трат на подготовку к экзаменам выросла на 70%, а из-за увеличения абитуриентов возросла вероятность возникновения дополнительных расходов, связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учебы.

К тому же, как отметили авторы законопроекта, содержание ЕГЭ «оторвано от школьного курса». Депутаты считают, что принятие законопроекта избавит школьников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты» и позволит сохранить физическое и психическое здоровье выпускников.