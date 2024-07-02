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Суд над Трампом ,  
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Байден раскритиковал решение суда о частичном иммунитете президента

Байден назвал решение суда о частичном иммунитете президента подрывающим закон
Сюжет
Суд над Трампом

Решение Верховного суда по иску бывшего американского лидера Дональда Трампа относительно его уголовного иммунитета подрывает закон, заявил действующий президент страны Джо Байден.

По словам Байдена, США как государство были основаны на принципе, согласно которому «в Америке нет королей», все равны и «никто не стоит выше закона, даже президент». Но решение Верховного суда «почти наверняка означает, что фактически нет никаких ограничений на действия президента».

«Это новый принцип и опасный прецедент, поскольку власть должности больше не будет ограничиваться законом <...>. Единственные ограничения будут устанавливаться президентом самостоятельно», — отметил Байден.

Он уточнил, что такое решение «подрывает верховенство права в стране» и продолжает нападки суда последних лет на целый ряд правовых принципов в США. «От уничтожения избирательных и гражданских прав до лишения женщин права выбора», — подчеркнул Байден.

Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа
Политика
Дональд Трамп

Верховный суд США 1 июля постановил, что Трамп имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года. В феврале 2024 года федеральный апелляционный суд вынес решение, согласно которому в рамках дела «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом», а потому больше не может иметь иммунитет, которым обладал во время своего президентства. Верховный суд отклонил эту трактовку.

Экс-президент в своей соцсети Truth Social назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии». В феврале адвокаты Трампа настаивали, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, поскольку обвинения связаны с действиями, совершенными в то время, когда он был президентом.

Против Трампа ведется несколько расследований. Помимо обвинения, связанного с событиями в Капитолии в январе 2021 года, его подозревают в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия, хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов и подлоге финансовой документации.

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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
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14 июня 1946 года
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