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Политика ,  
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На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного

На Украине депутата Рады обвинили в похищении бывшего военного
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Депутату Верховной рады Николаю Тищенко предъявили обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По версии ведомства, 20 июня 2024 года группа лиц по указанию Тищенко похитила бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств. Сам Тищенко, отмечает «РБК Украина», назвал обвинения провокацией.

Депутату вменяют незаконное лишение свободы человека — ч. 2 ст. 146 УК Украины. По статье грозит от пяти до десяти лет заключения. «РБК Украина» пишет, что следствие будет добиваться меры пресечения в виде ареста. По делу проходит еще один человек, однако его имя не раскрывают, уточняет издание.

Утром 25 июня у Тищенко прошли обыски. На фотографиях ГБР видно, что силовики нашли у депутата иностранную валюту и дорогие часы. По данным «Страна.ua», часы могут стоить около $50 тыс. Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, где видно, как во время обысков Тищенко разбил телефон, чтобы не показывать его содержимое.

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Тищенко — внефракционный депутат. В январе 2023 года его исключили из правящей партии «Слуга народа». Поводом для этого стала поездка политика в Таиланд после издания указа, запрещающего чиновникам выезжать за рубеж в отпуск или с другой «негосударственной целью».

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Теги
Верховная рада Украины Украина обвинения похищение ВСУ
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