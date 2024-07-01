При повторном обстреле в Белгородской области пострадал водитель МЧС

В Белгородской области пострадал сотрудник МЧС при повторном обстреле, сообщила пресс-служба ведомства.

В Шебекино пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра. Дрон сбросил на дежурный караул бомбу, в результате чего пострадал водитель пожарного автомобиля. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Вечером 1 июля украинские военные обстреляли Белгород и атаковали беспилотниками Шебекино, пострадали девять человек, в том числе один ребенок. В Шебекино получили ранения два мирных жителя. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, женщина получила осколочные ранения кистей рук, ей оказали помощь на месте. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы.