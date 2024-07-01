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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских дрона

Минобороны: над Белгородской областью ПВО сбили три украинских БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Летательные аппараты были уничтожены около 15:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область периодически подвергается атакам со стороны ВСУ.

28 июня Белгород атаковали дроны-камикадзе. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил тогда об одном пострадавшем, один дрон повредил крышу и фасад здания.

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Теги
Белгородская область Минобороны БПЛА ВСУ ПВО
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