Минобороны: над Белгородской областью ПВО сбили три украинских БПЛА

Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских дрона

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Летательные аппараты были уничтожены около 15:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область периодически подвергается атакам со стороны ВСУ.

28 июня Белгород атаковали дроны-камикадзе. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил тогда об одном пострадавшем, один дрон повредил крышу и фасад здания.