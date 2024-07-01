Над Белгородской областью силы ПВО сбили три украинских дрона
Минобороны: над Белгородской областью ПВО сбили три украинских БПЛА
Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
Летательные аппараты были уничтожены около 15:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область периодически подвергается атакам со стороны ВСУ.
28 июня Белгород атаковали дроны-камикадзе. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил тогда об одном пострадавшем, один дрон повредил крышу и фасад здания.