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Технологии и медиа ,  
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В «Яндексе» примут меры из-за зачисления 100% кешбэка

«Яндекс» YNDX Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Яндекс» в курсе сбоя в платежной системе «Яндекс пэй», из-за которой у части пользователей некорректно начисляется кешбэк, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там уточнили, что некоторые пользователи сервиса получают 100% кешбэк баллами «Плюса» вместо стандартного возврата при оплате цифровой картой «Пэй» в категории «Супермаркеты». «Наши специалисты уже разбираются в причинах некорректного начисления баллов. Все операции в сервисе (оплата покупок, переводы и т. д) проходят в штатном режиме», — заверили в пресс-службе.

Инвесторы «Яндекса» сообщили о получении заявок на обмен 99% акций
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Сервис безналичной оплаты Yandex Pay был запущен в марте 2021 года. Он был доступен тем, кто привязал карту к аккаунту на «Яндексе» и авторизовался.

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Яндекс Кешбэк сбой
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