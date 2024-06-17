Ликсутов анонсировал кешбэк при оплате через СБП в столичном транспорте

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С понедельника, 17 июня, на московском транспорте стартует акция с кешбэком за каждую оплату проезда через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Сразу после оплаты на банковский счет вернется 15 руб., акция продлится до конца 2024 года.

«Мы продолжаем внедрять цифровые транспортные сервисы и совершенствовать билетную систему по задаче мэра Москвы Сергея Собянина, — рассказал Ликсутов. — Вместе с партнерами из НСПК (оператор СБП. — РБК) мы делаем поездки в городском транспорте столицы не только комфортными, но и выгодными. В открытом тестовом режиме СБП доступна на всех турникетах метро, МЦК, речном и наземном транспорте. Это значит, что владельцы смартфонов на базе iOS вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда смартфоном».

Как отметили в столичном Дептрансе, чтобы принять участие в акции, в приложении «Метро Москвы» нужно один раз оформить бесплатную подписку СБП. Далее — либо через приложение считать QR-код камерой телефона (на валидаторах в наземном транспорте), либо в том же приложении сгенерировать QR-код и поднести его к считывателю (на турникетах в метро и МЦК).