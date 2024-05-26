12 пассажиров рейса Qatar Airways пострадали из-за турбулентности

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Как минимум 12 человек пострадали на рейсе Qatar Airways из Дохи в Дублин из-за турбулентности. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на руководство аэропорта столицы Ирландии и заявление перевозчика.

Травмы получили шесть членов экипажа и шесть пассажиров. Восемь человек госпитализировали — рейс в аэропорту встречали бригады спасателей и полиция.

Пилоты сообщили, что воздушное судно попало в турбулентность во время полета над Турцией. В Qatar Airways заявили, что проводят внутреннее расследование произошедшего.

21 мая рейс Singapore Airlines из Лондона в Сингапур попал в зону сильной турбулентности. В результате погиб мужчина, по меньшей мере 30 человек пострадали. Лайнер вынужденно сел в Бангкоке. Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.