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Бизнес ,  
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Singapore Airlines выплатит раненным в тряске пассажирам до $25 тыс.

Singapore Airlines выплатит раненным в зоне турбулентности пассажирам до $25000
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Авиакомпания Singapore Airlines выплатит пострадавшим от турбулентности пассажирам компенсацию до $25 тыс., сообщил авиаперевозчик в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Таким будет авансовый платеж для пассажиров, которые нуждаются в длительном медицинском лечении после серьезных травм, которые они получили на борту рейса из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур в конце мая 2024 года.

Пассажирам, получившим легкие травмы, авиакомпания выплатит компенсацию в размере $10 тыс.

Инцидент произошел 20 мая в районе Мьянмы: самолет попал в зону сильной турбулентности и внезапно набрал высоту, поднявшись более чем на 100 м. Пилоты пытались вернуть его на заданную высоту, но в результате самолет резко потерял высоту. Все произошло за считаные секунды. Как сообщает Bloomberg, у пассажиров было лишь несколько секунд, чтобы среагировать на загоревшийся знак «Пристегнуть ремни безопасности», прежде чем началась сильная тряска.

Многие не успели пристегнуться и вылетели из своих кресел, их подбросило к потолку и обратно. Лайнер пришлось посадить в Бангкоке.

Человек умер на рейсе из Лондона в Сингапур из-за турбулентности

В результате погиб один человек и еще нескольким десяткам людей потребовалась интенсивная терапия в связи с серьезными травмами, в том числе позвоночника и головного мозга.

Все пассажиры этого рейса получат возмещение стоимости авиабилета, а также выплаты в размере до €600 за задержку их путешествия. Это дополнение к 1 тыс. сингапурских долларов, которые авиакомпания уже выплатила пассажирам для покрытия первоначальных расходов после инцидента.

В авиакомпании сообщили, что все пострадавшие пассажиры уже должны были получить свои предложения о компенсации по электронной почте.

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Теги
Авиакомпании турбулентность компенсация Хитроу Сингапур

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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