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Военная операция на Украине ,  
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Сигнал о воздушной тревоге в Севастополе продлился 10 минут

Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сигнал действовал 10 минут.

В таких случаях жителям территории, где объявлена опасность, рекомендуется найти укрытие или закрыть окна в доме, не подходить к ним, дожидаться сообщения об отбое тревоги в комнате с несущими стенами.

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Фото:ТАСС

Утром 29 июня из-за ракетного удара по Севастополю пострадали четыре мирных жителя.

При атаке также были повреждены три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла в окнах. Кроме того, повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве, в результате на нескольких улицах не было света. 

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Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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