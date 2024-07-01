Сигнал о воздушной тревоге в Севастополе продлился 10 минут

Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сигнал действовал 10 минут.

В таких случаях жителям территории, где объявлена опасность, рекомендуется найти укрытие или закрыть окна в доме, не подходить к ним, дожидаться сообщения об отбое тревоги в комнате с несущими стенами.

Утром 29 июня из-за ракетного удара по Севастополю пострадали четыре мирных жителя.

При атаке также были повреждены три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла в окнах. Кроме того, повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве, в результате на нескольких улицах не было света.