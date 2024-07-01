Обвинение потребовало для журналиста Гордона 14 лет заключения

Дмитрий Гордон (внесён в России в реестр террористов и экстремистов и признан иноагентом) (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура потребовала приговорить украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в России в реестр террористов и экстремистов и признан иноагентом) к 14 годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму и за распространение фейков об армии, сообщает ТАСС.

Второй Западный окружной военный суд заочно рассматривает дело в отношении Гордона.

«Прошу суд назначить Гордону наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии общего режима», — обратилась к суду обвинитель.

Всего следователи вменяют Гордону нарушение четырех статей Уголовного кодекса: кроме распространения «фейков об армии», это призывы к террористической деятельности, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны в отношении России. Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Среди причин возбуждения уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона — его призывы убить российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Дмитрий Гордон — украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» и основатель общественно-политического портала Gordon.ua.