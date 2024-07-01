Призывы убить Путина и Лукашенко стали причиной дела против Гордона

Дело на журналиста Дмитрия Гордона завели за призывы убить Путина и Лукашенко

Призывы убить Путина и Лукашенко прозвучали вскоре после начала Россией военной операции, следует из материалов дела. Обвинение подчеркнуло, что тот крайне негативно оценивает действия Москвы и высказывания сделал «из мести»

Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Среди причин заведения уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом) — его призывы убить российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда.

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнение этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказано в тексте документа.

По данным обвинения, там же журналист призывал развязать гражданскую войну в России и убить Лукашенко.

Кроме того, Гордон опубликовал на своем YouTube-канале видеозаписи, в которых «распространил недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в ходе СВО», и призывал США нанести ядерный удар по России, следует из материалов дела. Эти три видеозаписи были опубликованы в марте 2022 года.

Всего следователи подозревают Гордона по четырем статьям: кроме распространения «фейков об армии», это призывы к террористической деятельности, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны в отношении России. Он включен в реестр террористов и экстремистов.

Дмитрий Гордон — украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» и основатель общественно-политического портала Gordon.ua.

Гордон взял у Лукашенко интервью накануне президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, официальные результаты которых вызвали массовые протесты. Большая часть разговора была посвящена России и отношениям с Путиным. «Мы очень хорошие друзья, надеюсь, что мы остаемся... Можем даже матюкнуться друг на друга», — признался тогда Лукашенко.