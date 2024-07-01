 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Призывы убить Путина и Лукашенко стали причиной дела против Гордона

Дело на журналиста Дмитрия Гордона завели за призывы убить Путина и Лукашенко
Сюжет
Военная операция на Украине
Призывы убить Путина и Лукашенко прозвучали вскоре после начала Россией военной операции, следует из материалов дела. Обвинение подчеркнуло, что тот крайне негативно оценивает действия Москвы и высказывания сделал «из мести»
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон (Фото: Ирина Яковлева / ТАСС)

Среди причин заведения уголовного дела против украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в России иноагентом) — его призывы убить российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда.

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнение этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность», — сказано в тексте документа.

По данным обвинения, там же журналист призывал развязать гражданскую войну в России и убить Лукашенко.

Кроме того, Гордон опубликовал на своем YouTube-канале видеозаписи, в которых «распространил недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в ходе СВО», и призывал США нанести ядерный удар по России, следует из материалов дела. Эти три видеозаписи были опубликованы в марте 2022 года.

Суд приговорил экс-сотрудницу Минюста к 14 годам колонии по делу о фейках
Общество
Мария и Денис Мамедовы

Всего следователи подозревают Гордона по четырем статьям: кроме распространения «фейков об армии», это призывы к террористической деятельности, действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды и унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны в отношении России. Он включен в реестр террористов и экстремистов.

Дмитрий Гордон — украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона» и основатель общественно-политического портала Gordon.ua.

Гордон взял у Лукашенко интервью накануне президентских выборов в Белоруссии в 2020 году, официальные результаты которых вызвали массовые протесты. Большая часть разговора была посвящена России и отношениям с Путиным. «Мы очень хорошие друзья, надеюсь, что мы остаемся... Можем даже матюкнуться друг на друга», — признался тогда Лукашенко.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Гордон Украина Владимир Путин Александр Лукашенко
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Минюст объяснил включение Макаревича в иноагенты интервью Гордону
Политика
Основателя «школы хакеров» арестовали по делу о фейках про армию
Общество
Суд отказался привлекать экс-главу ХМАО по статье о дискредитации армии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Замгенпрокурора Украины покинул должность после коррупционного скандала Политика, 15:29
Посол заявил о задержаниях израильтян с двойным гражданством на Украине Политика, 15:28
Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча Спорт, 15:28
В Москве на Поклонной горе закрылась выставка трофейной военной техники Политика, 15:26
Жителям Белгородской области восстановили подачу электричества Общество, 15:25
Российский завод BASF перешел под контроль «Лакра Синтез» Бизнес, 15:21
Названы девелоперы с максимальным объемом строительства жилья в Москве Недвижимость, 15:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Байден после провальных дебатов собрал $33 млн поддержки Политика, 14:58
Греция первой в ЕС ввела шестидневную рабочую неделю Политика, 14:57
В «Яндексе» примут меры из-за зачисления 100% кешбэка Технологии и медиа, 14:51
Павлюченкова победила американку на старте Уимблдона Спорт, 14:50
Печальная серия Роналду и ожидаемый рекорд Мбаппе. Чего ждать на Евро Спорт, 14:49
В Одессе молодая девушка во время застолья застрелила бойца ВСУ Политика, 14:44
Продажи туров в Крым сократились на четверть после удара по Севастополю Политика, 14:41