Жителям Белгородской области восстановили подачу электричества

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В Белгородской области устранили проблемы с электроснабжением бытовых потребителей, сообщает Минэнерго России. Ранее временное отключение электроэнергии в регионе затронуло около 240 тысяч человек.

Часть бытовых потребителей остаются обесточенными в Шебекино, там энергетики продолжают проводить восстановительные работы. Для обеспечения электричеством социально значимых объектов использовали резервные передвижные источники энергии, отметили в ведомстве.

Ситуация находится на особом контроле министерства энергетики. В ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надежности электроснабжения.

Утром 1 июля в Белгороде начались перебои с электричеством. В «Белгородэнерго» ситуацию объяснили «внешним воздействием на энергообъект».

Свет также пропал в городе Шебекино Белгородской области. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заверил, что у региона есть все необходимые ресурсы, чтобы исправить ситуацию. Вслед за Белгородом о дефиците элекричества объявили в Курской и Воронежской областях.

Приграничные Белгородская и Курская области регулярно попадают под обстрел снарядами, дронами и ракетами со стороны Украины.