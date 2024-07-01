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Военная операция на Украине ,  
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Жителям Белгородской области восстановили подачу электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС

В Белгородской области устранили проблемы с электроснабжением бытовых потребителей, сообщает Минэнерго России. Ранее временное отключение электроэнергии в регионе затронуло около 240 тысяч человек.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Часть бытовых потребителей остаются обесточенными в Шебекино, там энергетики продолжают проводить восстановительные работы. Для обеспечения электричеством социально значимых объектов использовали резервные передвижные источники энергии, отметили в ведомстве.

Ситуация находится на особом контроле министерства энергетики. В ближайшее время пройдет заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности и надежности электроснабжения.

Утром 1 июля в Белгороде начались перебои с электричеством. В «Белгородэнерго» ситуацию объяснили «внешним воздействием на энергообъект».

Свет также пропал в городе Шебекино Белгородской области. Тогда губернатор Вячеслав Гладков заверил, что у региона есть все необходимые ресурсы, чтобы исправить ситуацию. Вслед за Белгородом о дефиците элекричества объявили в Курской и Воронежской областях.

Приграничные Белгородская и Курская области регулярно попадают под обстрел снарядами, дронами и ракетами со стороны Украины.

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Теги
Белгородская область Белгород Шебекино Минэнерго свет электроснабжение
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