Инвесторы «Яндекса» сообщили о получении заявок на обмен 99% акций

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ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» получил заявки на биржевой обмен 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или СПБ Бирже и не учитывались на счетах типа «С». Об этом РБК сообщил представитель консорциума инвесторов.

Консорциум инвесторов, договорившийся о покупке у Yandex N.V. большей части ее активов за 475 млрд руб. в феврале этого года, предложил миноритариям голландской компании войти в капитал ее нового российского холдинга, обменяв его акции на бумаги Yandex N.V. в пропорции 1 к 1.

Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ мог обменять не более 50 млн акций Yandex N.V. К 1 июля консорциум получил 752 тыс. оферт по обмену 43,8 млн акций голландской компании.

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