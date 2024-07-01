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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе молодая девушка во время застолья застрелила бойца ВСУ

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата Калашникова
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: rospoint / Fotodom / Shutterstock
Фото: rospoint / Fotodom / Shutterstock

В Одессе 17-летняя девушка по неосторожности застрелила из автомата 23-летнего десантника ВСУ, сообщает украинское издание «Думская». Оружие принадлежало другу погибшего.

По данным издания, несчастный случай произошел на съемной квартире, где две пары молодых людей распивали алкогольные напитки. 17-летняя девушка взяла в руки автомат Калашникова и случайно выстрелила в бойца ВСУ, который находился в компании. От полученного ранения военный скончался, ему было 23 года.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Оружие принадлежало 24-летнему другу убитого, которое тот не сдал, вернувшись из командировки. В квартире также находилась девушка двадцати лет.

Полиция начала досудебное расследование по делу об убийстве по неосторожности. Девушке грозит до пяти лет тюрьмы.

26 июня к 11 годам колонии приговорили Героя России подполковника Ирека Магасумова. Военного обвинили в убийстве девушки во время празднования получения звания, которого его впоследствии лишили. По одной из версий, во время мероприятия девушка попросила пострелять из пистолета и случайно попала себе в грудь, от чего скончалась. Окончательное обвинение военному вынесли опираясь на показания свидетельницы, которая утверждала, что ее подругу застрелил именно Магасумов.

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Теги
Украина Одесса ВСУ убийство девушка «Калашников»
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