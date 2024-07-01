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Политика ,  
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Кремль осудил отказ НАТО аккредитовать журналистов на саммит альянса

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Москва осудила отказ организаторов саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне выдать аккредитацию журналистам газеты «Известия», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это ущемление прав представителей СМИ. «Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Такой отказ «абсолютно недопустим» и «противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности», добавил представитель Кремля.

Сообщение об отказе в аккредитации поступило в редакцию газеты в понедельник, 1 июля. Организаторы отказались объяснить причины этого решения.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

В то же время Песков отметил, что «ни того ни другого мы от этого альянса не ждем».

Саммит Североатлантического альянса в 2024 году пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря блока Йенса Столтенберга в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона.

На саммите участники блока отметят его 75-летие, а также проведут дискуссии в рамках повестки. Она включает:

  • дальнейшую поддержку Украины;
  • усиление обороноспособности;
  • взаимодействие с промышленными предприятиями для увеличения производства и развития промышленной базы;
  • укрепление партнерства в рамках альянса;
  • обеспечение выполнения союзниками обязательств по инвестированию в собственную и коллективную оборону.
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Теги
Дмитрий Песков НАТО саммит журналисты аккредитация
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