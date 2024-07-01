Кремль осудил отказ НАТО аккредитовать журналистов на саммит альянса
Москва осудила отказ организаторов саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне выдать аккредитацию журналистам газеты «Известия», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, это ущемление прав представителей СМИ. «Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Такой отказ «абсолютно недопустим» и «противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности», добавил представитель Кремля.
Сообщение об отказе в аккредитации поступило в редакцию газеты в понедельник, 1 июля. Организаторы отказались объяснить причины этого решения.
В то же время Песков отметил, что «ни того ни другого мы от этого альянса не ждем».
Саммит Североатлантического альянса в 2024 году пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие пройдет под председательством генерального секретаря блока Йенса Столтенберга в конференц-центре имени Уолтера Э. Вашингтона.
На саммите участники блока отметят его 75-летие, а также проведут дискуссии в рамках повестки. Она включает:
- дальнейшую поддержку Украины;
- усиление обороноспособности;
- взаимодействие с промышленными предприятиями для увеличения производства и развития промышленной базы;
- укрепление партнерства в рамках альянса;
- обеспечение выполнения союзниками обязательств по инвестированию в собственную и коллективную оборону.