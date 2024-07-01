В Совете Федерации поддержали приостановку участия России в ПА ОБСЕ

Фото: Alex Halada / Imago-Images / ТАСС

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал приостановку участия делегации России в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ и рекомендовал принять соответствующее заявление 3 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании комитета.

«Поддержали [приостановку], рекомендовали Совфеду принять [заявление] на заседании 3 июля», — сообщил собеседник агентства.

Парламентская ассамблея ОБСЕ была создана в апреле 1991 года. В нее входят 323 парламентария из 56 стран — членов ОБСЕ. Ассамблея занимается оценкой выполнения странами — участницами ОБСЕ целей организации и обсуждением тем, которые поднимались на встречах совета министров иностранных дел и саммитах ОБСЕ.

В документе заявления, представленного в нижней палате, говорится, что в связи с ограничением участия парламентариев в ассамблее депутаты Госдумы и сенаторы решили приостановить работу российской делегации, а также выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ.

Однако Россия готова вернуться, если руководство организации пересмотрит «русофобские и дискриминационные подходы к решению насущных проблем европейской безопасности», говорится в документе.

Проект постановления о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ внесли в Госдуму 28 июня.

Россия неоднократно лишалась возможности равноправно участвовать в заседаниях. Так, в этом году власти Румынии отказали в выдаче виз российской делегации для посещения сессии ПА ОБСЕ.