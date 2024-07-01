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Покушение на Фицо ,  
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Премьер Словакии Фицо скоро появится на публике

Заместитель Фицо пообещал скорое появление выздоровевшего политика на публике
Сюжет
Покушение на Фицо
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо вскоре появится на публике после покушения, сообщает местная газета Pravda.sk со ссылкой на выступление на словацком радио RTVS заместителя премьер-министра и министра обороны страны Роберта Калинака.

По его словам, Фицо после покушения будет испытывать трудности с опорно-двигательным аппаратом, но он скоро появится на публике.

Калинак добавил, что «ситуация уже настолько улучшилась, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита, который прошел на этой неделе».

По его словам, премьер собирается предпринимать постепенные шаги для включения в работу.

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Роберт Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова в Словакии, где проходило выездное заседание правительства. Премьер получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов.

Впоследствии ему провели две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.

71-летнего стрелка задержали на месте преступления. Он тогда заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с политикой словацких властей. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Теги
Роберт Фицо Словакия покушение
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