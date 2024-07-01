Премьер Словакии Фицо скоро появится на публике
Премьер Словакии Роберт Фицо вскоре появится на публике после покушения, сообщает местная газета Pravda.sk со ссылкой на выступление на словацком радио RTVS заместителя премьер-министра и министра обороны страны Роберта Калинака.
По его словам, Фицо после покушения будет испытывать трудности с опорно-двигательным аппаратом, но он скоро появится на публике.
Калинак добавил, что «ситуация уже настолько улучшилась, что премьер-министр активно участвовал в обсуждении саммита, который прошел на этой неделе».
По его словам, премьер собирается предпринимать постепенные шаги для включения в работу.
Покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова в Словакии, где проходило выездное заседание правительства. Премьер получил пулевые ранения в грудь, живот и руку, нападавший сделал до пяти выстрелов.
Впоследствии ему провели две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.
71-летнего стрелка задержали на месте преступления. Он тогда заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с политикой словацких властей. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.