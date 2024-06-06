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Покушение на Фицо ,  
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Фицо рассказал о своем отношении к стрелявшему в него писателю

Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к совершившему на него покушение
Сюжет
Покушение на Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что простил напавшего на него писателя Юрая Цинтулу и не будет требовать от него компенсации. Об этом сообщает телеканал Euronews.

«Я не испытываю ненависти к незнакомцу, который в меня стрелял. Я не будут судиться с ним», — заявил Фицо в первом видеообращении к народу после покушения, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Одновременно премьер считает, что активист пытался убить его из-за политических взглядов. Стрелка он назвал «посланцем зла и политической ненависти», которую оппозиция в стране развила «до неуправляемых размеров».

Фицо пообещал вернуться к работе через несколько недель.

Обвиняемый в покушении на Фицо заявил, что не хотел убивать премьера
Политика
Фото:Radovan Stoklasa / Reuters

Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Впоследствии ему провели две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.

71-летнего стрелка задержали на месте преступления. Он заявил, что хотел причинить вред политику, но не убивать его. Свой поступок мужчина объяснил несогласием с политикой словацких властей. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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Роберт Фицо Словакия покушение
Фицо Роберт фото

Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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