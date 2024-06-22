Три человека погибли при ДТП в Татарстане

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Два водителя и один пассажир погибли в аварии на трассе в Татарстане, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в телеграм-канале.

«Водитель Renault Logan, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Renault Logan и водитель Renault Sandero, а пассажира второго автомобиля доставили в Бавлинскую центральную районную больницу.

Столкновение произошло на 384-м километре трассы Р-239 «Казань-Оренбург» на территории Бавлинского района республики в 9:00 мск, отметило ведомство.

Прокуратура начала проверку, обстоятельства произошедшего пока устанавливают.

Ранее 20 июня в Краснодарском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сбившего женщину с ребенком водителя.

Дело на 62-летнего мужчину завели по п. «в» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение ПДД водителем, не имеющим прав.