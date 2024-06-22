Три человека погибли при ДТП в Татарстане
Два водителя и один пассажир погибли в аварии на трассе в Татарстане, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в телеграм-канале.
«Водитель Renault Logan, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Renault Logan и водитель Renault Sandero, а пассажира второго автомобиля доставили в Бавлинскую центральную районную больницу.
Столкновение произошло на 384-м километре трассы Р-239 «Казань-Оренбург» на территории Бавлинского района республики в 9:00 мск, отметило ведомство.
Прокуратура начала проверку, обстоятельства произошедшего пока устанавливают.
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