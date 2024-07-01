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Политика ,  
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Маск согласился, что «когнитивные способности» Байдена сплотили Америку

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что республиканцев и демократов сплотили «когнитивные способности» президента США Джо Байдена, написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

«Америка, наблюдающая за снижением когнитивных способностей Байдена во время дебатов, выглядит как одна из самых объединяющих вещей, которые эта страна пережила за долгое-долгое время», — говорится в публикации, на которую ответил Маск.

Он написал, что впервые за долгое время видит, чтобы «республиканцы и демократы в чем-то сходились».

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Речь идет о дебатах Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа, которые прошли в ночь на 28 июня. Тогда две трети телезрителей назвали победителем Трампа, за Байдена высказались только треть респондентов.

Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу.

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