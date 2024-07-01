Володин объяснил причину неудач лидеров Запада на выборах

Действующие главы западных государств «с треском терпят поражение» на выборах из-за несогласия народа с их политикой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. <...> Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», — написал он в телеграм-канале.

Володин объяснил такой исход событий тем, что население их стран делает свой выбор в пользу «проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности».

Речь, в частности, идет о дебатах действующего президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа, которые прошли в ночь на 28 июня. Две трети телезрителей назвали победителем Трампа, за Байдена высказались только треть респондентов. Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу.

Володин также говорил о провале действующих властей Франции на выборах в парламент во Франции, которые прошли накануне, и успехе ультраправых. Так, по подсчетам аналитиков Elabe для BFM TV, партия правых «Национальное объединение» (RN) лидировала по предварительным итогам первого тура, набрав 33% голосов. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение» оказалась на последнем месте в тройке лидеров с 22% голосов.

По прогнозам Elabe, RN может получить от 260 до 310 мест в Национальной ассамблее, то есть большинство в парламенте (289 депутатов), а партия Макрона — от 90 до 125 (на сегодняшний день у нее было 245 мест).