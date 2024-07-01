 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Володин объяснил причину неудач лидеров Запада на выборах

Сюжет
Выборы президента США

Действующие главы западных государств «с треском терпят поражение» на выборах из-за несогласия народа с их политикой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. <...> Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», — написал он в телеграм-канале.

Володин объяснил такой исход событий тем, что население их стран делает свой выбор в пользу «проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности».

Более 70% американцев выступили за отказ Байдена от переизбрания
Политика
Джо Байден

Речь, в частности, идет о дебатах действующего президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа, которые прошли в ночь на 28 июня. Две трети телезрителей назвали победителем Трампа, за Байдена высказались только треть респондентов. Действующий президент во время дебатов нередко запинался, невнятно говорил и выглядел растерянным, что спровоцировало панику в лагере демократов и сомнения, что политик сможет составить конкуренцию республиканцу.

Володин также говорил о провале действующих властей Франции на выборах в парламент во Франции, которые прошли накануне, и успехе ультраправых. Так, по подсчетам аналитиков Elabe для BFM TV, партия правых «Национальное объединение» (RN) лидировала по предварительным итогам первого тура, набрав 33% голосов. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение» оказалась на последнем месте в тройке лидеров с 22% голосов.

По прогнозам Elabe, RN может получить от 260 до 310 мест в Национальной ассамблее, то есть большинство в парламенте (289 депутатов), а партия Макрона — от 90 до 125 (на сегодняшний день у нее было 245 мест).

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Вячеслав Володин США Франция Выборы
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Более 70% американцев выступили за отказ Байдена от переизбрания
Политика
Семья Байдена назвала виновных в провале на дебатах
Политика
Правые стали лидерами в первом туре выборов в парламент Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Антифашисты устроили массовые беспорядки во Франции из-за успеха Ле Пен Политика, 09:17
Экс-президент Нефтепромбанка получил четыре года за премии самому себе Общество, 09:10
Инвесторы «Яндекса» сообщили о получении заявок на обмен 99% акций Бизнес, 09:07
Минтруд запланировал поднять занятость инвалидов на фоне дефицита кадров Экономика, 09:00
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 08:59
Экс-советник Трампа рассказал, чью голову «наденет на пику» после реванша Политика, 08:52
Ультраправые победили в первом туре парламентских выборов во Франции Политика, 08:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как высокая ставка ЦБ отразится на дивидендах российских компаний Pro, 08:39
«Трансмашхолдинг» назвал причину разъединения вагонов «Иволги» Общество, 08:32
Володин объяснил причину неудач лидеров Запада на выборах Политика, 08:30
Семья Байдена назвала виновных в провале на дебатах Политика, 08:12
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 08:10
Россияне назвали требования к элите и самые быстрые пути в нее попасть Общество, 08:00
Сервис «Самолета» по продаже недвижимости выйдет на pre-IPO в начале июля Бизнес, 08:00