Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке передали в доход России

Приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил «РИА Новости» директор ФССП Дмитрий Аристов.

Решение об обращении в доход России акций и доли кондитерской фабрики вынес Октябрьский суд Липецка в феврале 2024 года.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, который выпускает 450 тыс. т продукции в год. Липецкая фабрика не работала с 2017 года. Корпорация объяснила ее закрытие «политическо-экономическими причинами».

В апреле 2015 года в отношении фабрики завели дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. На имущество наложили арест, но позднее Roshen его обжаловала. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике. Кроме того, после налоговых проверок в 2017 году ФНС предъявила фабрике претензии на сумму 150 млн руб.