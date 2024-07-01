Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке передали в доход России
Приставы передали в доход государства акции кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщил «РИА Новости» директор ФССП Дмитрий Аристов.
Решение об обращении в доход России акций и доли кондитерской фабрики вынес Октябрьский суд Липецка в феврале 2024 года.
Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, который выпускает 450 тыс. т продукции в год. Липецкая фабрика не работала с 2017 года. Корпорация объяснила ее закрытие «политическо-экономическими причинами».
В апреле 2015 года в отношении фабрики завели дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. На имущество наложили арест, но позднее Roshen его обжаловала. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике. Кроме того, после налоговых проверок в 2017 году ФНС предъявила фабрике претензии на сумму 150 млн руб.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ