Суд в Липецке национализировал местную кондитерскую фабрику Порошенко

Фабрика «Рошен» в Липецке не работала с 2017 года. Суд обратил ее акции в доход России и запретил деятельность Порошенко в стране как экстремистскую

Фото: Юрий Сорокин / РИА Новости

Октябрьский районный суд Липецка запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и обратил в доход России акции и доли кондитерской фабрики «Рошен» в Липецке, которой владел политик, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

Суд также запретил деятельность сына Порошенко Алексея и гендиректора фабрики Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».



«По решению суда, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие [украинской] «Центрально-Европейской кондитерской компании», 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову», — сказано в сообщении.

Решение районного суда может быть обжаловано в областном суде.

Производство на фабрике было прекращено в 2017 году. Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб.



Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) из-за хищения при строительстве фабрики 180 млн руб.



В ноябре прошлого года была национализирована еще одна украинская кондитерская фабрика в Черноземье — находящаяся в Курске «Конти». По иску Генпрокуратуры Ленинский районный суд города обратил в федеральную собственность акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто». В деле было также восемь ответчиков-физлиц, как и в случае с «Рошен», их деятельность признали экстремистской и запретили.