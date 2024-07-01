В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки дронов, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале. Жителей призвали быть бдительными.

Спустя несколько минут аналогичный сигнал запустили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Часом ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили власти Курской области.

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов. В ночь на 28 июня в Курской, Воронежской и Белгородской областях также действовала опасность атаки беспилотников.

Наутро Минобороны отчиталось об уничтожении 25 аппаратов: над Брянской областью сбили 12 беспилотников, над Смоленской — девять, еще два — над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.