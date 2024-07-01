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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки дронов, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале. Жителей призвали быть бдительными.

Спустя несколько минут аналогичный сигнал запустили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Часом ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили власти Курской области.

Жителей Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотников
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов. В ночь на 28 июня в Курской, Воронежской и Белгородской областях также действовала опасность атаки беспилотников.

Наутро Минобороны отчиталось об уничтожении 25 аппаратов: над Брянской областью сбили 12 беспилотников, над Смоленской — девять, еще два — над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.

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Теги
Белгородская область беспилотники Воронежская область
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