В Воронежской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки дронов, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале. Жителей призвали быть бдительными.
Спустя несколько минут аналогичный сигнал запустили в Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Часом ранее об угрозе атаки беспилотников предупредили власти Курской области.
После начала военной операции на Украине российские регионы неоднократно подвергались атакам дронов. В ночь на 28 июня в Курской, Воронежской и Белгородской областях также действовала опасность атаки беспилотников.
Наутро Минобороны отчиталось об уничтожении 25 аппаратов: над Брянской областью сбили 12 беспилотников, над Смоленской — девять, еще два — над Курской, по одному — над Воронежской и Ростовской областями.
Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки
Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео
Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»
Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ