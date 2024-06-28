Как ракета КНДР закрутилась во время полета. Видео

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Южнокорейские военные опубликовали видео, на котором виден полет ракеты КНДР. На кадрах видно, как снаряд закрутился в воздухе, а потом — распался на несколько частей. Военные Южной Кореи сделали вывод, что ракета взорвалась во время полета. В среду, 26 июня, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные «успешно провели испытание по разделению и управлению наведением боеголовок отдельного маневрирования», отчиталась позже Северная Корея.