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Политика ,  
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Как ракета КНДР закрутилась во время полета. Видео

Кадры полета ракеты КНДР

Как ракета КНДР закрутилась во время полета. Видео
Video

Южнокорейские военные опубликовали видео, на котором виден полет ракеты КНДР. На кадрах видно, как снаряд закрутился в воздухе, а потом — распался на несколько частей. Военные Южной Кореи сделали вывод, что ракета взорвалась во время полета. В среду, 26 июня, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные «успешно провели испытание по разделению и управлению наведением боеголовок отдельного маневрирования», отчиталась позже Северная Корея.

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Фото:KCNA / Reuters

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Теги
КНДР ракета Южная Корея запуск
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