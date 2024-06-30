Гладков сообщил об обстрелах и атаке дрона в двух селах и поселке
Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — добавил глава региона.
В селе Муром в результате обстрела повреждено одно частное домовладение и линия электроснабжения. В селе Архангельское из-за обстрела получили повреждения шесть частных домовладений, линии газо- и электроснабжения, часть жителей осталась без света. В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки.
«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.
Сегодня в 10:14 мск в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Губернатор попросил местных жителей спуститься в подвал и ждать отбоя сигнала.
Накануне, 29 июня, в Белгороде восемь раз объявляли сигнал ракетной опасности. Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.
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