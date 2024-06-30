 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстрелах и атаке дрона в двух селах и поселке

Сюжет
Военная операция на Украине

Три населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет», — добавил глава региона.

В селе Муром в результате обстрела повреждено одно частное домовладение и линия электроснабжения. В селе Архангельское из-за обстрела получили повреждения шесть частных домовладений, линии газо- и электроснабжения, часть жителей осталась без света. В поселке Первомайский в результате атаки дрона повреждена кровля хозпостройки.

«Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.

В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Сегодня в 10:14 мск в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Губернатор попросил местных жителей спуститься в подвал и ждать отбоя сигнала.

Накануне, 29 июня, в Белгороде восемь раз объявляли сигнал ракетной опасности. Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Персоны
ВСУ Вячеслав Гладков дроны Шебекино Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка
Политика
В Белгороде объявили ракетную опасность
Политика
В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
В Луганске восьмилетний ребенок погиб при пожаре Общество, 22:39
Гладков сообщил об обстрелах и атаке дрона в двух селах и поселке Политика, 22:23
Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде «Флориды» Спорт, 22:20
Грузия повела в матче с Испанией. Что происходит на Евро Спорт, 22:20
На границе с Румынией на украинского пограничника напали с мачете Политика, 22:09
Испания — Грузия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 21:58
В Белгородской области из-за атаки дрона погибла четырехлетняя девочка Политика, 21:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Макрон призвал к объединению против правых после предварительных итогов Политика, 21:42
Сборная Англии сравняла счет на 95-й минуте и вышла в 1/4 финала Евро Спорт, 21:38
Правые стали лидерами в первом туре выборов в парламент Франции Политика, 21:25
В Генштабе Белоруссии рассказали об условиях применения ядерного оружия Политика, 21:12
Угольная буря в Кемеровской области. Видео Общество, 20:53
В Турции отказались заправлять экстренно севший израильский самолет Политика, 20:46
В Херсонской области объявили авиационную опасность Политика, 20:40