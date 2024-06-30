В Херсонской области объявили авиационную опасность

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В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«...службы приведены в повышенную готовность», — говорится в сообщении.

Он порекомендовал жителям региона сохранять спокойствие и быть внимательными.

Сегодня губернатор заявил, что российским военным удалось выбить остатки формирований Вооруженные сил Украины (ВСУ) с левобережья Херсонской области. В июне 2024 года он сообщал об усилении попыток ВСУ закрепиться на подконтрольном России левом берегу Днепра.