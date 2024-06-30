В Херсонской области сократили комендантский час

Срок комендантского часа в Херсонской области сокращен — с 29 июня он будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Таким образом, продолжительность комендантского часа уменьшилась на один час. Ранее он действовал с 22:00 до 05:00. Изменения внесены по просьбам сельскохозяйственных предприятий, пояснил глава региона.

«В сельском хозяйстве в разгаре сбор урожая. Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута — это тонны зерна», — написал он.

Комендантский час действует на территории всех новых регионов России — Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). С октября 2022 года там введен режим военного положения, предусматривающий подобные ограничения.

В начале июня срок действия запрета на нахождение на улице сократили на час и в Запорожской области. Там установлены такие же временные рамки, что и в Херсонской. В ЛНР запрещено находиться на улицах с 23:00 до 04:00 за исключением некоторых районов — там ограничения действуют с 21:00 до 06:00. В ДНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00 только по будням.