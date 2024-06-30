 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсонской области сократили комендантский час

Сюжет
Военная операция на Украине

Срок комендантского часа в Херсонской области сокращен — с 29 июня он будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Таким образом, продолжительность комендантского часа уменьшилась на один час. Ранее он действовал с 22:00 до 05:00. Изменения внесены по просьбам сельскохозяйственных предприятий, пояснил глава региона.

«В сельском хозяйстве в разгаре сбор урожая. Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута — это тонны зерна», — написал он.

Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа
Политика
Белгород

Комендантский час действует на территории всех новых регионов России — Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). С октября 2022 года там введен режим военного положения, предусматривающий подобные ограничения.

В начале июня срок действия запрета на нахождение на улице сократили на час и в Запорожской области. Там установлены такие же временные рамки, что и в Херсонской. В ЛНР запрещено находиться на улицах с 23:00 до 04:00 за исключением некоторых районов — там ограничения действуют с 21:00 до 06:00. В ДНР комендантский час действует с 23:00 до 04:00 только по будням.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо комендантский час
Материалы по теме
Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа
Политика
В Запорожской области не будут сокращать комендантский час в Новый год
Политика
Пушилин подписал указ о комендантском часе и военной цензуре в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
Над Брянской областью сбили четыре дрона Политика, 02:46
Два горняка погибли из-за обвала шахты в львовском селе Общество, 02:34
Гладков сообщил об ударе дронами-камикадзе по многоквартирному дому Политика, 02:23
При столкновении катеров в ростовском Азове погиб человек Общество, 02:09
«Страна» узнала о поджоге трех автомобилей военных в Изюме и Одессе Общество, 01:53
В Херсонской области сократили комендантский час Политика, 01:32
Проводник сошедшего поезда в Коми рассказал о первых минутах после аварии Общество, 01:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Пензенской области планерист упал с высоты 900 м и разбился Общество, 01:04
Пушилин заявил о погибшей и четырех пострадавших при обстреле Донецка Политика, 00:33
Германия победила в грозовом матче и вышла в 1/4 финала Евро Спорт, 00:22
Германия и Швейцария вышли в 1/4 финала. Что происходит на Евро Спорт, 00:15
Crocus Group восстановит периметр сгоревшего при теракте «Крокуса» Общество, 00:11
Никки Хейли предупредила, что замена Байдена не поможет Трампу Политика, 00:05
Черниговскую ТЭЦ на Украине остановили из-за пожара Общество, 29 июн, 23:41