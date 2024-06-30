В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Авиационная опасность» объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Также было приостановлено движение машин по Крымскому мосту. По данным на 20:00 мск, в очереди к мосту со стороны Тамани стояли 464 транспортных средства, говорится в телеграм-канале о ситуации на сооружении.
В последний раз воздушную тревогу в городе объявляли утром в субботу, 29 июня. Тогда силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, сообщал Развожаев. В результате атаки пострадали четыре человека, у всех ранения легкой степени тяжести.
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