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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Авиационная опасность» объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Также было приостановлено движение машин по Крымскому мосту. По данным на 20:00 мск, в очереди к мосту со стороны Тамани стояли 464 транспортных средства, говорится в телеграм-канале о ситуации на сооружении.

В последний раз воздушную тревогу в городе объявляли утром в субботу, 29 июня. Тогда силы ПВО сбили две воздушные цели над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, сообщал Развожаев. В результате атаки пострадали четыре человека, у всех ранения легкой степени тяжести.

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Севастополь Михаил Развожаев Воздушная тревога Военная операция на Украине
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