Число раненых при ракетной атаке на Севастополь выросло до четырех
В результате утреннего ракетного удара по Севастополю пострадали четыре мирных жителя, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой», — рассказал он. Ранее было известно о трех пострадавших.
При атаке также были повреждены три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла в окнах. Кроме того, повреждения получили две воздушные линии электропередачи в Балаклаве, в результате на нескольких улицах не было света. Спустя примерно шесть часов после удара электроснабжение полностью восстановили.
Утром в Севастополе объявили воздушную тревогу, после чего силы ПВО около получаса отражали ракетную атаку на город, сообщал Развожаев. В результате две воздушные цели были уничтожены над акваторией и в районе Балаклавы, осколки от них упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Балаклава — город в составе Балаклавского района, который является одним из четырех административных районов Севастополя.
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