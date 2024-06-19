Минобороны: военные нанесли удары по пунктам управления трех бригад ВСУ за сутки

Минобороны отчиталось об ударах по пунктам управления трех бригад ВСУ

САУ «Мста-С» (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Российские военные за прошедшие сутки нанесли удары по пунктам управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные подразделения разных группировок войск.

«Нанесено поражение пунктам управления 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригад ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Те же подразделения ударили по местам дислокации личного состава и техники ВСУ в 124 районах, добавили в Минобороны.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М российских Воздушно-космических сил нанес удар по замаскированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». По месту расположения техники и солдат противника ударили неуправляемыми авиационными ракетами. Военные отчитались об уничтожении цели.