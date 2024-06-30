Пушилин заявил о погибшей и четырех пострадавших при обстреле Донецка
В результате обстрела Донецка 29 июня погиб человек, еще четверо получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
По словам главы региона, под удар попал Петровский район Донецка. Близ остановки «Боржомная» под артиллерийский обстрел попала семья. Погибла бабушка, а отец, мать и сын получили ранения. Кроме них пострадала еще одна женщина, рассказал Пушилин.
Он уточнил, что всех раненных госпитализировали.
В Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе соседней Горловки, в результате обстрела повреждения получили восемь домов. Кроме того, в Кировском районе Донецка ущерб получила школа. В Петровском районе также был поврежден автомобиль.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в течение всего дня отчитывалось об обстрелах Петровского и Кировского районов Донецка, а также Центрально-Городского района Горловки. Расстояние между городами составляет порядка 30 км.
Горловка и Донецк неоднократно подвергались обстрелам после начала военной операции на Украине. В последнем в результате ударов 25 июня погибли три человека, еще девять получили ранения. Тогда обстрелам подверглись Куйбышевский и Петровский районы города.
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