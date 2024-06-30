В «Лужниках» прокомментировали информацию о шоу Канье Уэста
«Лужники» не заключали договоров о проведении концерта американского рэпера, обладателя 24 премий «Грэмми» Канье Уэста, сообщили РБК в пресс-службе площадки.
«На текущий момент никаких заключенных договоров в «Лужниках» по данному мероприятию нет», — заявили в пресс-службе «Лужников».
Ранее продюсер Яна Рудковская сообщила в своем телеграм-канале о приезде Уэста в Москву. «Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мои ставки, если оно будет — то 80 тыс. sold out за три дня», — написала она.
Портал Super.ru опубликовал видеозапись, на которой похожие на Уэста и дизайнера Гошу Рубчинского мужчины зашли в отель «Националь» на улице Моховой. По данным издания, редакция получила эти кадры накануне ночью. Визит американского рэпера связан с 40-летием Рубчинского, пишет телеграм-канал «Москвичка».
Mash, анонсировали приезд Уэста в Россию и его выступление в «Лужниках» еще весной. Эту информацию опроверг тогда глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников. Источник РБК на концертном рынке счел ее «информационным вбросом».
Уэст приезжал в Москву в 2016 году, во время визита он встречался с Рубчинским.
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