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Военная операция на Украине ,  
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Автомобильная очередь у Крымского моста сократилась почти на 300 машин

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

Очередь у Крымского моста убавилась более чем с 1100 автомобилей до 836, сообщается в телеграм-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

«В очереди со стороны Тамани находится 583 транспортных средства. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 253 транспортных средства. Ожидание около часа», — говорится в сообщении от 16:00 мск.

В 14:00 мск у Крымского моста скопилось более 1100 автомобилей с обеих сторон: более 800 со стороны Тамани и более 300 со стороны Керчи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов ВСУ по территории Крыма.

Более 800 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом
Политика
Фото:Роман Соколов / ТАСС

23 июня в результате удара по пляжу в Севастополе четыре человека погибли, в том числе двое детей, 153 пострадали. В Севастополе ввели режим ЧС, а 24 июня объявили днем траура. После этого новые бронирования в Крыму сократились на 20%, однако, по словам экспертов, число аннуляций в Крыму не превышает обычные показатели.

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Теги
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