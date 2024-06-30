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Военная операция на Украине ,  
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Более 800 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Соколов / ТАСС
Фото: Роман Соколов / ТАСС

В очереди на Крымский мост по состоянию на 13:00 мск скопилось более 800 машин, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией по мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 802 транспортных средства. Ожидание около трех часов», — говорится в публикации.

Кроме того, со стороны Керчи стоят еще 62 транспортных средства.

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Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически перекрывают. Это происходит в связи с попытками атак дронов и ударов ВСУ по территории Крыма.

Накануне на мосту на час перекрывали движение транспорта. Из-за ограничений на переправе возникли пробки.

Через час после открытия движения в очереди перед мостом скопилось 600 машин: 240 — со стороны Тамани и 360 — со стороны Керчи. Время ожидания в обе стороны составляло около часа.

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Теги
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