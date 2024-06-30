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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС заявили о «подозрительном сближении» с судном у Йемена

Сюжет
Война с хуситами
Фото: ukmto.org
Фото: ukmto.org

В Красном море произошло «подозрительное сближение» с судном, сообщили на сайте Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Инцидент произошел в 13 морских милях к юго-западу от йеменского города Моха. Подробности произошедшего ведомство не уточнило.

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Фото:Google Maps

Ранее, 27 июня, йеменские хуситы нанесли удар по судну Seajoy в Красном море, которое шло под флагом Мальты. Они атаковали его дронами, ракетами и беспилотными катерами.

После начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС йеменские хуситы наносят удары по судам США и Великобритании, а также тем судам, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Движение называет подобные атаки ответом на «агрессию» в секторе Газа.

С начала 2024 года удары по объектам хуситов в Йемене наносят Великобритания и США. По словам американского президента Джо Байдена, таким образом страны ответили на «безрассудные нападения» группировки на суда в Красном море.

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Теги
Йемен Красное море ВМС Великобритании
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