Выступление Фараджа в Британии сорвалось из-за плаката с Путиным. Видео
В Британии выступление одного из главных инициаторов референдума о выходе страны из ЕС, лидера партии Reform UK Найджела Фараджа сорвалось из-за плаката с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Я люблю Найджела», пишет газета The Independent.
«Последнее выступление Найджела Фараджа было сорвано после того, как политические активисты опустили баннер с дистанционным управлением, на котором был изображен Владимир Путин <...>, а под ним были написаны слова: «Я люблю Найджела», — сообщает газета.
Политик выступал в Колумбийском центре в Уолтон-он-зе-Нейзе в Эссексе. После того как плакат заметили, двое сотрудников пытались избавиться от него, а зрители скандировали: «Сорвите его!»
Ранее Фараджа обвинили в «оправдании» Путина после высказываний о том, что Запад спровоцировал начало военных действий на Украине.
Политик попросил критиков не обвинять его в том, что он говорит правду о конфликте, и отказался извиняться за свои слова.
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