На учениях НАТО в Швеции во время прыжков с парашютом пострадали 11 военных

На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 военных

Травмы получили 11 военнослужащих во время прыжков с парашютом в ходе учений НАТО в районе шведского Смоланда. Об этом сообщает шведская газета-таблоид Aftonbladet со ссылкой на заявление связного штаба шведской армии.

Солдат с переломами доставили в больницы городов Линчепинг и Йенчепинг. Девять раненых доставили в госпитали на вертолете. Пострадавшие — граждане США, Венгрии, Италии.

Всего в тренировках с парашютом в рамках учений Swift Response приняли участие от 600 до 800 солдат.

Швеция является членом НАТО с марта 2024 года.

Весной 2023 года Швеция провела крупнейшие за последние 25 лет военные тренировки Вооруженных сил страны. Учения «Аврора-23» проходили с 17 апреля по 11 мая.

В учениях участвовали 26 тыс. граждан, тренировки проходили в воздухе, на земле и в море. Помимо Швеции в тренировках были задействованы военные других стран, каких — не уточнялось.