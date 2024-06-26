СК начал проверку после вспышки метана на шахте в Соликамске
Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске, где пострадали два человека, сообщила пресс-служба краевого Следственного комитета (СК) России.
«В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
Изучается наличие нарушений по ч. 1 ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В ПАО «Уралкалий» сообщили, что вспышка произошла 26 июня в 3:27 по местному времени (1:27 мск). В результате происшествия пострадали два шахтера, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, передает «РБК Пермь» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.
В компании заявили, что задействовали план по локализации и ликвидации последствий аварий. 182 работника, находившиеся в шахте в момент происшествия, эвакуированы на поверхность. Производственные объекты работают в обычном режиме.
«Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей хлористого калия. Компания основана в 1934 году, является «дочкой» АО «ОХК «Уралхим». Ее производственные мощности расположены в Соликамске и Березниках в Пермском крае. По итогам 2021 года чистая выручка «Уралкалия» составила $3,48 млрд.
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