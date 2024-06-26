СК начал проверку после вспышки метана на шахте в Соликамске

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» в Соликамске, где пострадали два человека, сообщила пресс-служба краевого Следственного комитета (СК) России.

«В настоящее время сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Изучается наличие нарушений по ч. 1 ст. 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ПАО «Уралкалий» сообщили, что вспышка произошла 26 июня в 3:27 по местному времени (1:27 мск). В результате происшествия пострадали два шахтера, они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, передает «РБК Пермь» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

В компании заявили, что задействовали план по локализации и ликвидации последствий аварий. 182 работника, находившиеся в шахте в момент происшествия, эвакуированы на поверхность. Производственные объекты работают в обычном режиме.