Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа

Мэрия Белгорода опровергла сообщения о введении комендантского часа в регионе

Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Мэрия Белгорода опровергла сообщения о том, что в регионе планируется ввести комендантский час.

«Внимание, фейк! Распространяется ложная информация о том, что в Белгородской области вводится комендантский час, причем со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова», — говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Власти призвали доверять только официальным источникам. Гладков публикует обращения на своих страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram, о введении комендантского часа он там не сообщал, отметили в мэрии.

В Белгородской области регулярно фиксируют удары дронов и обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. С начала марта атаки участились.

29 марта в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде погиб мужчина, три человека получили ранения.