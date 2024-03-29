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Военная операция на Украине ,  
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Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа

Мэрия Белгорода опровергла сообщения о введении комендантского часа в регионе
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород
Белгород (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Мэрия Белгорода опровергла сообщения о том, что в регионе планируется ввести комендантский час.

«Внимание, фейк! Распространяется ложная информация о том, что в Белгородской области вводится комендантский час, причем со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова», — говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.

Власти призвали доверять только официальным источникам. Гладков публикует обращения на своих страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram, о введении комендантского часа он там не сообщал, отметили в мэрии.

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В Белгородской области регулярно фиксируют удары дронов и обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. С начала марта атаки участились.

29 марта в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде погиб мужчина, три человека получили ранения.

Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа
Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа

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Белгородская область комендантский час Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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