Власти Белгородской области опровергли введение комендантского часа
Мэрия Белгорода опровергла сообщения о том, что в регионе планируется ввести комендантский час.
«Внимание, фейк! Распространяется ложная информация о том, что в Белгородской области вводится комендантский час, причем со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова», — говорится в публикации в телеграм-канале мэрии.
Власти призвали доверять только официальным источникам. Гладков публикует обращения на своих страницах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram, о введении комендантского часа он там не сообщал, отметили в мэрии.
В Белгородской области регулярно фиксируют удары дронов и обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. С начала марта атаки участились.
29 марта в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде погиб мужчина, три человека получили ранения.
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