В Донецке в результате обстрела погибли три человека
В Донецке в результате обстрелов со стороны Украины погибли три человека, еще девять получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Куйбышевский район города обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате погибли женщина и двое мужчин, один из них был сотрудником автозаправочной станции. Пострадали шесть человек, в том числе трое подростков.
Пушилин уточнил, что данные о последствиях атаки на район продолжают поступать.
Под обстрел также попал Петровский район. В результате была ранена семья из трех человек — двух женщин и мужчины. Одна из пострадавших получила тяжелое ранение.
«Со стороны ВФУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа», — написал глава республики.
При обстрелах были повреждены шесть жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры: заправка и котельная.
22 июня в результате украинских ударов по Донецку и Горловке три человека погибли, еще четверо пострадали. Погибшие были сотрудниками строительной компании. Пушилин писал, что при обстреле Буденновского района Донецка ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.
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