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Военная операция на Украине ,  
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В Донецке в результате обстрела погибли три человека

Пушилин: в результате обстрела Донецка три человека погибли, девять ранены
Сюжет
Военная операция на Украине

В Донецке в результате обстрелов со стороны Украины погибли три человека, еще девять получили ранения, сообщил в телеграм-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Куйбышевский район города обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате погибли женщина и двое мужчин, один из них был сотрудником автозаправочной станции. Пострадали шесть человек, в том числе трое подростков.

Пушилин уточнил, что данные о последствиях атаки на район продолжают поступать.

Под обстрел также попал Петровский район. В результате была ранена семья из трех человек — двух женщин и мужчины. Одна из пострадавших получила тяжелое ранение.

Пушилин сообщил о двух погибших и семи раненых при обстрелах в регионе
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Со стороны ВФУ совершено 16 обстрелов, выпущено 39 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа», — написал глава республики.

При обстрелах были повреждены шесть жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры: заправка и котельная.

22 июня в результате украинских ударов по Донецку и Горловке три человека погибли, еще четверо пострадали. Погибшие были сотрудниками строительной компании. Пушилин писал, что при обстреле Буденновского района Донецка ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью.

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Теги
Донецк ДНР Денис Пушилин РСЗО обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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