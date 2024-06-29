Гладков: в Белгороде украинский дрон сбросил взрывчатку на парковку

В Белгороде дрон сбросил взрывчатку на парковку

Фото: Инна Вареница / Reuters

В Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку, в результате повреждены два автобуса и два легковых автомобиля, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Еще один дрон сбросил взрывчатку на частный дом в селе Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. В доме выбило окна, повреждена кровля.

Кроме того, атаке FPV-дрона подвергся поселок Совхозный в Грайворонском городском округе. Там повреждения получил частный нежилой дом.

По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил губернатор.

В течение суток 29 июня в Белгородской области восемь раз объявляли ракетную опасность.

Днем украинские дроны-камикадзе атаковали в регионе движущиеся по дороге автомобили, в результате ранения получили три мирных жителя. Вечером Гладков сообщил об обстреле села Маломихайловка Шебекинского городского округа. Там был ранен мирный житель — мужчина получил осколочное ранение шеи.