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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне

Минобороны: силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон перехватили около 18:15 мск.

В течение суток 29 июня в регионе восемь раз объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о ряде атак на область со стороны Украины.

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Вечером он написал, что под удары ВСУ попали два населенных пункта Шебекинского городского округа. В селе Маломихайловка в результате обстрела был ранен мирный житель — у мужчины осколочное ранение шеи. Повреждения в том числе получили один социальный объект и линия электропередачи.

Кроме того, беспилотник атаковал легковушку, которая ехала по дороге между селами Муром и Архангельское. Машина была серьезно повреждена, водитель же за медицинской помощью не обратился, рассказал Гладков.

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Теги
Минобороны дроны беспилотники ПВО ВСУ Белгородская область
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