Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон перехватили около 18:15 мск.
В течение суток 29 июня в регионе восемь раз объявляли ракетную опасность. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о ряде атак на область со стороны Украины.
Вечером он написал, что под удары ВСУ попали два населенных пункта Шебекинского городского округа. В селе Маломихайловка в результате обстрела был ранен мирный житель — у мужчины осколочное ранение шеи. Повреждения в том числе получили один социальный объект и линия электропередачи.
Кроме того, беспилотник атаковал легковушку, которая ехала по дороге между селами Муром и Архангельское. Машина была серьезно повреждена, водитель же за медицинской помощью не обратился, рассказал Гладков.
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