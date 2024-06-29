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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело о теракте после атаки дрона на курскую деревню Городище

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на курскую деревню Городище
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки ВСУ на деревню Городище в Курской области, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке. В СК пообещали дать их действиям правовую оценку.

Украинские военные атаковали Городище в ночь на 29 июня при помощи дрона. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что в результате сброса с коптера на жилой дом погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка. Еще два члена этой семьи получили ранения, их в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

Городище находится в Рыльском районе, который граничит с Сумской областью Украины.

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После начала военной операции на Украине приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

За день 29 июня в Курской области трижды объявляли воздушную тревогу: два раза по всему региону вводили ракетную опасность, вечером в шести районах области объявили опасность атаки дронов.

Утром ВСУ также обстреляли село Гуево в Суджанском районе Курской области. В результате два местных жителя получили контузию. Кроме того, украинский дрон атаковал движущийся по дороге в Суджу автомобиль, водитель получил ранение.

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Теги
Курская область уголовное дело Следственный комитет дроны беспилотники Военная операция на Украине
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