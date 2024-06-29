Правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль

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Правительство продлило временное разрешение на экспорт бензина из России до конца июля, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Власти открывали экспорт бензина с 20 мая по 30 июня, поскольку рынок оказался перенасыщен топливом на фоне эмбарго, которое, в свою очередь, было введено в качестве превентивной меры на период высокого спроса — с 1 марта до 31 августа. Право на экспорт получили только производители бензина.

«Принятые ранее меры по регулированию экспорта доказали свою эффективность, позволили насытить внутренний рынок. Поэтому правительством было принято решение продлить приостановку временного запрета на экспорт бензина еще на месяц начиная с 1 июля», — сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

По его словам, на внутреннем рынке достаточно запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением.

Цивилев отметил, что дальнейшие решения будут приниматься «в зависимости от потребностей рынка».

Вице-премьер Александр Новак, по инициативе которого в марте ввели запрет на экспорт, объяснял необходимость введения эмбарго весенними полевыми работами, плановыми ремонтами на НПЗ и летними отпусками. «В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — отмечал он.