 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 119 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Минобороны России в сводке по состоянию на 29 июня 2024 года.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Минобороны сообщило об уничтожении шести дронов над российскими регионами
Политика

28 июня 2024 года Минобороны отчиталось за прошедшую неделю. По сообщению военного ведомства, за этот период средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 589 беспилотников. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили американскую пусковую установку М270 MLRS и шесть РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Минобороны БПЛА ПВО МиГ
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по комплексу ПВО С-300 в Одесской области
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами
Политика
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 28 июн, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 28 июн, 17:42
На Украине проверят экс-командующего объединенными силами ВСУ Политика, 14:29
Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 Политика, 14:21
Италия и Германия сыграют первые матчи плей-офф. Что происходит на Евро Спорт, 14:09
Минск назвал дискриминацией недопуск своей делегации на сессию ПА ОБСЕ Политика, 14:01
Минобороны сообщило о занятии села Шумы близ Торецка Политика, 13:47
В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Общество, 13:43
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 13:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков рассказал об адаптации собак, подаренных Путину в Северной Корее Политика, 13:29
Бастрыкин предложил запретить никабы и объяснил слова о «Госдуре» Политика, 13:19
Пельмень дебютировал с победы нокаутом на турнире главы UFC по пощечинам Спорт, 13:12
Голый мужчина избил двух женщин в Севастополе Общество, 13:06
В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на границе Политика, 12:55
Битва за квантовое превосходство: как компании развивают новые технологии РБК и Сбер, 12:48
ЕС распространил часть российских санкций на Белоруссию Политика, 12:42