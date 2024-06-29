Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29

Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 119 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения военной операции. Об этом сообщило Минобороны России в сводке по состоянию на 29 июня 2024 года.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

28 июня 2024 года Минобороны отчиталось за прошедшую неделю. По сообщению военного ведомства, за этот период средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 589 беспилотников. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили американскую пусковую установку М270 MLRS и шесть РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающую машину вместе с иностранными специалистами и три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».