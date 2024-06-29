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Общество ,  
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Россиянка погибла в ДТП с сотрудниками АЭС «Аккую» в Турции

Фото: muART / Shutterstock
Фото: muART / Shutterstock

Два человека, в том числе россиянка, погибли в ДТП около АЭС «Аккую», пострадали 35 человек, сообщает агентство IHA.

ДТП произошло в городе Силифке турецкой провинции Мерсин. Автобус, перевозивший работников АЭС «Аккую», выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом и легковым автомобилем.

Погибли россиянка по фамилии Исмаилова и турок, сержант Бырыш Гюльчичек.

На место происшествия прибыли медики и жандармерия, пострадавших доставили в близлежащие больницы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Несколько лет назад, в 2019 году, генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков заявил, что самыми частыми причинами смерти туристов из России на турецких курортах являются именно дорожно-транспортные происшествия, а также злоупотребление алкоголем. 

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Теги
АЭС «Аккую» Турция ДТП пострадавшие
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