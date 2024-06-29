В Севастополе объявили ракетную опасность
В Севастополе объявлен режим ракетной опасности, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал губернатор.
В 9:07 мск Развожаев сообщил, что в Севастополе работает противовоздушная оборона.
«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — добавил губернатор.
Он также порекомендовал жителям города не находиться на открытом пространстве и напомнил, что основную опасность представляют осколки.
23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Развожаев заявил 27 июня 2024 года о возможности новой масштабной атаки ВСУ по Севастополю. На следующий день губернатор сообщил о намерении усилить ПВО города и всего полуострова.
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