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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявлен режим ракетной опасности, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал губернатор.

В 9:07 мск Развожаев сообщил, что в Севастополе работает противовоздушная оборона.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — добавил губернатор.

Он также порекомендовал жителям города не находиться на открытом пространстве и напомнил, что основную опасность представляют осколки.

Развожаев заявил о возможности новой масштабной атаки ВСУ по Севастополю
Политика
Михаил Развожаев

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. Одна из ракет из-за воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета» и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Развожаев заявил 27 июня 2024 года о возможности новой масштабной атаки ВСУ по Севастополю. На следующий день губернатор сообщил о намерении усилить ПВО города и всего полуострова.

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Михаил Развожаев ПВО Севастополь ракетная опасность
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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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